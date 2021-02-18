Sadakatsiz dizisinin 18. yeni bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Her hafta yeni bölümleri ile seyircileri ekrana bağlayan Sadakatsiz dizisinde gelecek hafta neler olacak merak ediliyor. Son bölümde; Volkan, Asya'ya olan bitmeyen ihtirasına engel olamıyor. Derin ise Volkan'ın avuçlarının arasından kayıp gittiğini farkedince çılgına dönüyor. Haluk, Selçuk'un oğlu olduğunu öğrenince şoke oluyor. Sadakatsiz 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 18. son bölüm detayları...

SADAKATSİZ 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— Kanal D (@KanalD) February 17, 2021

SADAKATSİZ 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya'nın dönüşüyle taşlar yerinden oynuyor. Asya’nın dönüşü ve Derin’e karşı kazandığı zafer, Derin’i sürpriz hamleler yapmaya iter. Ali’nin evden gitmesinin ardından büyük bir vicdan azabı yaşayan Volkan’ı bambaşka sorunlar beklemektedir. Yaşanan gelişmeler sürpriz yüzleşmelere zemin hazırlarken, ortaya çıkan hangi beklenmedik gerçek birden fazla kişinin hayatını kökünden değiştirecektir?