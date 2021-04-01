Sadakatsiz dizisinin 24. son bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Son bölümde; Derin’in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin’in bulunması için seferber olur. Sadakatsiz 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 24. son bölüm...

SADAKATSİZ 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SADAKATSİZ 24. SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorlamaktadır. Ortaya çıkan ipuçları ve sürpriz tanıklar soruşturmanın seyrini beklenmedik yönlere çekerken yaşanan hangi gelişme Derin konusundaki umutları sarsacaktır?