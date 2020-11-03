Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolü paylaştıkları Sadakatsiz her hafta adından söz ettirmeyi başarıyor. Bu hafta 5. bölümüyle ekrana gelecek olan Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Takipçileri tarafından ilgiyle izlenen Sadakatsiz 4. bölümde neler oldu? İşte Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı...

SADAKATSİZ 5. BÖLÜM FRAGMANI

Asya ve Volkan, Derin ve Derin'in ailesi ile yemeğe çıkıyor ortalık karışıyor! Asya kinayeli konuşmalarıyla Volkan ve Derin'in tedirgin olmasına sebep olurken sorduğu bir soruyla ortamda soğuk rüzgarlar esmeye başlıyor!

SADAKATSİZ 4. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sadakatsiz 28 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Volkan'dan boşanmak için delil toplamaya çalışan Asya, beklenmedik olayların içinde kalıyor. Yaşadığı ihanetin ağırlığı altında ezilse de bunu belli etmeden hayatına devam etmek zorunda olduğunu anlıyor. Oğlu Ali'nin bu durumdan en çok etkilenen kişi olacak olması da Asya'yı ayrıca yaralıyor.

Öte yandan intikam planları da yapan Asya, yavaş yavaş harekete geçmeye başlıyor.

Asya, kayınvalidesi Saliha’nın yanından evine döndüğünde, kendini oğlu Ali ile beklenmedik bir konuşmanın içinde bulur. Ertesi gün aldıkları bir haber ise, Asya ile Volkan’ı derinden sarsar ve Asya’nın yeni bir karar almasına sebep olur. Bu yeni kararın sonunda tanık olduğu şey ise, Asya’nın gözünü karartacak, gizemli ve sert bir oyunun başlangıcı olacaktır.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!