Borsa İstanbul'daki son dönemdeki sert hareketler tartışılırken endeksin düşüş nedeni olarak gösterilen halka arzların son 3 yılda 42.5 milyar lirayı bulduğu hesaplandı. Verilere göre 2020 yılında 1,1 milyar lira halka arz tutarı ile 8 şirket halka açılırken 2021 'de tam 52 şirket Borsa İstanbul ile tanıştı. Bu şirketler tam 21,3 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Geçen yıl ise tam 39 şirket 19 milyar liralık kaynağı küçük yatırımcıdan topladı ve halka açık hale geldi. Bu yılın henüz başında da 3 şirket 1.3 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Son 3 yıllık dönemde tam 102 şirket halka açıldı.
HANGİ YIL NE KADAR HALKA ARZ OLDU?
|2020
|1.123.830.582
|2021
|21.278.025.462
|2022
|18.906.065.274
|2023
|1.259.130.000
|TOPLAM
|42.567.051.318
*RAKAMLAR TL
NEDEN KAYNAK ÇEKİLİYOR?
Bu durum borsadan mevcut hisselerden pay kapma olarak tezahür ederken endeksi olumsuz etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Sıkı likidite koşulları nedeniyle kredi olanakları kısıtlıyken çoğunlukla yeterli krediye erişmekte zorlanan şirketler halka açılma yoluyla kaynak temin etme yoluna gidiyor. Halka arzların borsanın mevcut hisselerinden kaynak çekmesine neden olan ise halka arz yöntemi. Halka arzların eşit dağıtım yoluyla yapılması şirket hisselerinde halka arzdan sonra bir kaç tavan yapılmasını olanaklı kıldığı için yatırımcılar mevcut hisselerden çıkıp halka arz edilen yeni hisseleri tercih ederek kazanç sağlayama çalışıyor. Son 42 halka arzın 25'i eşit dağıtım yoluyla yapıldı. Çoğunluğu 500 ve bin liralık tutarlarda küçük yatırımcıya satılan hisselerde karşılarında büyük yatırımcı olmadığı için manipülatörler kolaylıkla hisseyi onlarca kez tavan yaptırabiliyor. Yatırımcılar da bu getirinin cazibesine kapılıyor. Sonrasında hisselerin aynı hızla geri geldiğini de hatırlatmak gerek.
ENDEKSİ AŞAĞI İTİYOR
Haftada bir iki halka arz da başta 17 milyar liraya oluşan ortak satışları olmak üzere diğer etmenlerle birleşip endeksin düşmesinde önemli rol oynuyor. Halka arz tutarlarına bakıldığında son dönemlerde yapılan halka arzlardan 3.5 milyar liralık Ahlatçı Doğalgaz ve 1.5 milyar liralık Kocaer Çelik ve 957 milyon liralık Kimteks azları dikkat çekiyor. Pasifik Gayrimenkul, Doğu Aras Enerji, Başkent Doğalgaz ve Aydem Enerji arzları 1 milyar liranın üstündeki halka açılmalar olarak dikkat çekti.
2022'DE 19 MİLYAR LİRALIK HALKA ARZ OLDU
|2022 Halka Arzları
|Sıra
|Halka Arz Olan Şirket Adı
|Halka Arz Tutarı (TL)
|1
|Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|214.200.000
|2
|Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
|236.600.000
|3
|Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.
|555.370.000
|4
|Invetco Holding A.Ş.
|900.000.000
|5
|Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
|431.105.773
|6
|Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.
|156.389.680
|7
|Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.
|140.000.000
|8
|Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.
|181.500.000
|9
|Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|119.000.000
|10
|Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|534.713.621
|11
|LDR Turizm A.Ş.
|380.460.000
|12
|Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
|519.750.000
|13
|Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
|425.500.000
|14
|BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|190.312.500
|15
|Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|957.000.000
|16
|İmaş Makina Sanayi A.Ş.
|210.000.000
|17
|Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|887.500.000
|18
|Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|729.473.496
|19
|Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|548.925.000
|20
|Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|223.727.703
|21
|Makim Makine Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|158.400.000
|22
|Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|151.140.000
|23
|Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|1.542.750.000
|24
|Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.
|306.250.000
|25
|Kiler Holding A.Ş.
|692.250.000
|26
|Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
|367.380.000
|27
|Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.
|147.000.000
|28
|Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|378.000.000
|29
|Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.
|272.500.000
|30
|Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|132.000.000
|31
|Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|538.200.000
|32
|Sanica Isı Sanayi A.Ş.
|801.200.000
|33
|Özsu Balık Üretim A.Ş.
|153.800.000
|34
|Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
|170.400.000
|35
|Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|450.450.000
|36
|Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.
|3.481.500.000
|37
|Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|165.000.000
|38
|EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|352.192.500
|39
|Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|104.125.000
|Toplam
|18.906.065.274
YILIN HENÜZ BAŞINDA 1.3 MİLYAR LİRALIK KAYNAK TOPLANDI
|2023 Halka Arzları
|Sıra
|Halka Arz Olan Şirket Adı
|Halka Arz Tutarı (TL)
|1
|SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.
|392.000.000
|2
|Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş
|285.880.000
|3
|Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş
|581.250.000
|Toplam
|1.259.130.000
2021'DE 52 ŞİRKET HALKA AÇILDI
|2021 Halka Arzları
|Sıra
|Halka Arz Olan Şirket Adı
|Halka Arz Tutarı (TL)
|1
|Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.
|181.709.317
|2
|Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.
|234.500.000
|3
|Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|293.250.000
|4
|Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
|207.759.440
|5
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|270.000.000
|6
|Qua Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
|395.040.000
|7
|Galata Wind Enerji A.Ş.
|811.018.951
|8
|Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.
|749.999.988
|9
|Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
|1.287.000.000
|10
|Çan-2 Termik A.Ş.
|289.961.100
|11
|Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|1.877.448.000
|12
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
|588.120.064
|13
|Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|508.875.000
|14
|Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|162.606.011
|15
|Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
|399.000.000
|16
|ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
|180.000.000
|17
|Ünlü Yatırım Holding A.S.
|314.177.762
|18
|BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|75.485.000
|19
|OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|525.930.000
|20
|Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.
|1.701.000.000
|21
|Selva Gıda Sanayi A.Ş.
|52.780.000
|22
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|196.000.000
|23
|E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.
|78.000.000
|24
|Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
|196.744.380
|25
|VBT Yazılım A.Ş.
|99.840.000
|26
|Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.
|165.000.000
|27
|Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
|120.000.000
|28
|Manas Enerji Yönetimi A.Ş.
|77.220.000
|29
|Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|738.054.688
|30
|Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|948.000.000
|31
|Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Sonuçları
|459.000.000
|32
|Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|354.900.000
|33
|Nasmed Özel Sağlik Hizmetleri Ticaret A.Ş.
|125.000.000
|34
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|79.200.000
|35
|YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.
|100.000.000
|36
|Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|79.200.000
|37
|Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
|227.500.000
|38
|Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|830.000.000
|39
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma-Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|516.982.500
|40
|Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
|360.360.000
|41
|Hedef Holding A.Ş.
|117.600.000
|42
|İhlas Haber Ajansı A.Ş.
|101.200.000
|43
|Ulusal Faktoring A.Ş
|120.765.000
|44
|Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.
|1.474.000.000
|45
|Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|195.600.000
|46
|İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.
|367.587.000
|47
|Mia Teknoloji A.Ş.
|197.500.000
|48
|Mobiltel İetişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|332.800.000
|49
|Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|180.700.000
|50
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.
|109.161.261
|51
|Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.
|118.800.000
|52
|Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|1.105.650.000
|Toplam
|21.278.025.462
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