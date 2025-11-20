Habertürk
        Sadettin Saran, HUFEDER'in 5. yıl kutlamasına katıldı! - Fenerbahçe Haberleri

        Sadettin Saran, HUFEDER'in 5. yıl kutlamasına katıldı!

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, HUFEDER'in 5. yıl kutlamasına katıldı

        Giriş: 20.11.2025 - 23:01 Güncelleme: 20.11.2025 - 23:01
        Saran, HUFEDER'in 5. yıl kutlamasına katıldı!
        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğinin (HUFEDER) 5. kuruluş yıl dönümü için verilen davete katıldı.

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan bir otelde gerçekleştirilen geceye Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski yöneticilerden Hakan Safi, Hakan Bilal Kutlualp, dernek yöneticileri ve üyeleri katıldı.

        Gecede konuşan başkan Sadettin Saran, "Sizlerin varlığı, Fenerbahçe'nin geleceğine duyduğumuz güveni pekiştirmektedir. Birlik ve beraberlik içinde Fenerbahçe'mizi her alanda daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da HUDEFER'in kendisi için ayrı bir önemi olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

        "Kumpas davalarındaki destekleri için herkese çok teşekkür ediyorum. Burada ismini bilmediğim birçok dostumla mahkeme salonlarında dava yoldaşlığı yaptık. Var olun. Seçim bitti, birlik ve beraberlik içinde futbolda saha sonuçlarını alıyoruz. Önümüzdeki haftadan sonra da lider olacağız. İyi ki Fenerbahçeliyiz."

        Gecede Fenerbahçe'nin imzalı 100. yıl forması da açık artırmaya çıkarıldı. Eski yöneticilerden Hakan Safi, formayı 1 milyon liraya aldı.

        Açık artırmanın bitmesiyle sahneye gelen Safi, "Ben Fenerbahçe forması görünce dayanamıyorum, alıyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içinde şampiyonluklara ulaşacağız. Şampiyon olunca tekrar birlikte olmak dileğiyle." açıklamasını yaptı.

        Sanatçı Merve Özbey'in konserinin ardından organizasyon tamamlandı.

