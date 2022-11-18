'Sadi' ve 'Derya'nın sırrı ortaya çıktı

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisi, 18. bölümüyle ABC1 20+'da 5.05 izlenme oranı (rating) 11.92 izlenme payı (share), TOTAL’de 4.84 izlenme oranı (rating) 12.08 izlenme payı (share), AB’de 3.91 izlenme oranı (rating) 10.59 izlenme payı (share) elde etti. Sosyal medyada da 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' rüzgarı esti.
#SadGül etiketi 13 saat 15 dakika, #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi ise 4 saat 15 dakika boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı.
İlgiyle izlenen bölümün final anları izleyenleri ekran başına kilitledi. Songül hastanede Derya’ya yaptığı ziyarette tesadüfen Derya’nın çöpe attığı mektupla fotoğrafı birleştirince, Emin ve Derya’nın geçişte sevgili olduğunu öğrendi.
İşte o anlar;
SONGÜL VE SADİ, EMNİYETTEKİ KÖSTEBEĞİN PEŞİNE DÜŞTÜ
Dizinin yeni bölümünde; Celal’i karşısında gören Melek, öfkeden deliye döndü ve Celal’i evden kovduktan sonra fenalık geçirdi. Araz ve çetesi, Aylin’in evinin altını üstüne getirip değerli eşyaları çaldı. Aylin eve geldiğinde panik oldu, yardımına Can koştu. Aylin’e oyun oynayan Araz ona yardım edeceğini söyledi.
Araz, Aylin’in öz annesine yazdığı mektubu okuyunca onun hakkındaki düşünceleri değişmeye başladı ve çaldığı eşyaları kendi bulmuş gibi geri getirdi. Ozan’ın kayıp haberi başta Zülfikar olmak üzere herkesi perişan etti. Ozan’ın arama çalışmaları için Zülfikar, Sadi’den yardım istedi.
Ozan’ın belalısı Abbas kayıp haberini öğrenince Zülfikar’ın evini bastı. Songül ve Sadi ulaştıkları ipucunun peşine düşerek dönemin vergi rekortmenleri listesini araştırmaya başladı. Songül, kaseti çalan motorcuyu bulduğunu Serdar’la paylaşınca yanı başındaki köstebeğin Serdar olduğundan habersiz olarak bir ipucunu daha elinden kaçırdı.
Songül arşivdeki görevli Nihat’ın adresine ulaşınca Sadi ve Yaver’le birlikte harekete geçti ancak adresine geldiğinde Nihat’ın cesediyle karşılaştı. Serdar, yanlış yönlendirmek istediği Songül’e şubedeki köstebeğin Nihat olduğunu söyledi.
SADİ VE SONGÜL’ÜN İLK ÖPÜCÜĞÜ BÖLÜME DAMGASINI VURDU
Kıvanç katılacağı kongreye Derya’yı da davet etti. Kongre süreci ikilinin arasındaki mesafenin azalmasını sağladı. Derya hayatıyla ilgili çok önemli bir karar aldı ve Emin’in hatırlarıyla dolu kutusunu ve defterini ortadan kaldırarak hayatında yeni bir sayfa açtı. Sevda tamirhanede Araz ve ekibin konuşmalarından Aylin’in Mert’e aşık olduğunu duydu.
Sevda’nın Gizem’le konuşup aklını karıştırması, Gizem ve Mert ilişkisinde büyük bir etki yarattı. Gizem, Mert’ten Aylin’ne uzak durmasını isteyince ikili arasında kavga çıktı. Songül ve Sadi artık birbirlerine karşı olan duygularını daha fazla gizlememeye karar verdi. İkilinin ilk öpücüğü bölüme damgasını vurdu.
“Keşke şu an yapacağımı her zaman yapabilseydim”
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Emin ve Derya’nın geçmişini öğrenen Songül büyük bir öfke yaşarken, bu durum Sadi ve Songül’ün arasında soğuk rüzgarların esmesine sebep oluyor.
Songül sert sözleriyle Sadi’yi kendinden uzaklaştırmaya çalışırken, Derya’nın Kıvanç ve yeğeniyle beraber yemek yemesi dikkat çekiyor. Mert ve Gizem’i ayırmak isteyen Araz, Aylin’in Mert’ten hoşlandığını söyleyerek dengeleri bozarken Aylin, tamirhaneye gidip Araz’dan hesap soruyor.
Songül’ün arkasından “Bu hikaye burada bitmez!” diyen Sadi’nin sevdiği kadını yeniden nasıl kazanacağı ise büyük bir merak konusu oluyor.
İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin 19. Bölüm Tanıtımı;
‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.
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