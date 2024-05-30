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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Sadri Alışık Ödülleri'nde Evrim Alasya sürprizi

        Sadri Alışık Ödülleri'nde Evrim Alasya sürprizi

        4 Haziran Salı akşamı sahiplerini bulacak olan Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreninde Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisinin yıldızlarından Evrim Alasya, Tuluğ Tırpan piyanosu eşliğinde sahne alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 13:57 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:57
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        Evrim Alasya Sadri Alışık Ödülleri'nde
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        Tiyatro-sinema dallarında en uzun soluklu ve sadece ‘oyuncu’ ödülleri veren Türkiye'deki tek organizasyon olan 'Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’ 4 Haziran Salı akşamı saat 20.30’da İstanbul Mustafa Kemal Merkezi'nde (MKM) verilecek.

        Sunuculuğunu Yekta Kopan'ın yapacağı ve her sene bir oyuncunun tek şarkı ile renk kattığı gecede 25. yılında Tuluğ Tırpan piyanosu eşliğinde bu kez Evrim Alasya sahne alacak.

        Büyük bir merak ve heyecanla beklenen çeyrek asırı geride bırakan Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri'nde tiyatro ve sinema dünyasının önde gelen isimleri bir araya gelirken, alanının en iyisi oyuncular geceden ödülleriyle ayrılacak.

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        #Sadri Alışık Ödülleri
        #Evrim Alasya
        #tiyatro
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