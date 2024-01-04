Sadullah Celen'e veda

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Tolga Sarıtaş da sosyal medya hesabından bir dönem birlikte çalıştığı hocası Sadullah Celen için bir mesaj yayınladı. Oyuncu paylaşımında, "Yıllar önce çok güzel bir yolcuğulu beraber yürüdük. Güzel enerjinin, hiç eksilmeyen güler yüzünün yanı sıra beni serbest bıraktığın, sınırlarımı zorlamamı sağladığın ve cesaret verdiğin için sana çok teşekkür ederim Sadullah Hocam... Işıklar içinde uyu" dedi.