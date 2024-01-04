Sadullah Celen'e veda
Birçok film ve dizinin yönetmenliğini üstlenen Sadullah Celen, 64 yaşında hayata veda etmişti. Celen, son yolculuğuna bugün uğurlanacak
Yapımcı ve yönetmen Sadullah Celen, 64 yaşında İstanbul'da vefat etti. Celen, beynindeki pıhtı nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sadullah Celen için bugün öğle namazında İzmir Karşıyaka'da Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.
Acı haberi alan oyuncular duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Hande Erçel, yönetmen Celen'in ölüm haberini Bali'de aldı. Celen’in yönetmenliğini yaptığı 'Güneşin Kızları' dizisinde rol alan oyuncu Erçel, "Sadullah hocam, yönetmenim. Güneşin kızı Selin ve ben seni asla unutmayacağız. Gittiğin yerde güneş ol bize hep olduğun gibi" ifadelerine yer verdi.
Alp Navruz yaptığı paylaşımda "Mekânın cennet olsun hocam" dedi.
Tolga Sarıtaş da sosyal medya hesabından bir dönem birlikte çalıştığı hocası Sadullah Celen için bir mesaj yayınladı. Oyuncu paylaşımında, "Yıllar önce çok güzel bir yolcuğulu beraber yürüdük. Güzel enerjinin, hiç eksilmeyen güler yüzünün yanı sıra beni serbest bıraktığın, sınırlarımı zorlamamı sağladığın ve cesaret verdiğin için sana çok teşekkür ederim Sadullah Hocam... Işıklar içinde uyu" dedi.
Oyuncu Berk Atan ise, "Ah canım. Sadomuz hocam. Başımız sağolsun" mesajını paylaştı.