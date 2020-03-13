"Benim için iki çeşit insan var"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Sunucu Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun aracına saldırdığı iddia edildi. Bunun üzerine iş insanı Şafak Mahmutyazıcıoğlu magazin gündemine bomba gibi düştü.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. 15 yıllık evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babası.