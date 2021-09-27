Canlı yayında alkol testi 0:00 / 0:00

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Ünlü oyuncu Şafak Sezer, Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa konuk oldu. Sezer, geçtiğimiz hafta alkollü olarak yayına çıktığı ileri sürülen Ersoy'a canlı yayında alkolmetre üfletti.

CANLI YAYINDA ALKOL TESTİ

Geçtiğimiz hafta ortaya atılan iddialara göndermede bulunan Şafak Sezer, dün akşam Diva'nın alkolmetreyi üflediği anlarda "Ara verelim biraz Bülent Hanım, makine patlayacak." diyerek, espri yaptı.

Oyuncu, ardından sonucu, "0 promil, bakın..." sözleriyle açıkladı.

"BİR YUDUM BİR ŞEY İÇMEDİM" DEMİŞTİ

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu program geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlamıştı. Ersoy'un canlı yayına alkollü çıktığı iddia edilmişti.

Hakkında çıkan haberlerin ardından heyecanlı olduğunu belirten sanatçı, Bir yudum bir şey içmedim. Olsa söylerim. Sadece heyecan..." açıklamasını yapmıştı.

"SON PROGRAM, KOVULDUK"

Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu gecede mikrofonu açık kalan Bülent Ersoy'un, "Son program, kovulduk." dediği de duyulmuştu.