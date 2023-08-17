Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem SAFER AYI İBADETLERİ 2023 | Safer ayında hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur?

        Safer ayında hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur? İşte Safer ayı ibadetleri

        Hicri takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci ay olan Safer ayı 17 Ağustos itibarıyla başladı. Uğursuzluk, musibet ve bela ayı olarak da nitelendirilen Safer ayında musibetin çok olacağı yönünde inançlar bulunsa da böyle bir durum söz konusu değildir. Safer ayı önemi ve ibadetleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte Safer ayı ibadetleri ve önemine ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Safer ayı ibadetleri araştırmaları hız kazandı. Hicri aylardan biri olan Safer ayı 17 Ağustos Perşembe günü itibarıyla başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Safer ayının uğursuz bir ay olduğuna dair bir anlayış bulunmamaktadır. Diyanet dini günler takvimi ve Hicri takvime göre ikinci ay olan Safer ayında yapılacak ibadetler sorgulanıyor. İşte Safer ayı ibadetleri...

        2

        SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLAYIP BİTECEK?

        Safer Ayı 17 Ağustos Perşembe günü başladı. Safer ayı 15 Eylül'de bitecek.

        3

        SAFER AYI NEDİR?

        Safer ayı hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.v) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur.

        4

        SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

        İslam dininde bazı ay ve günlerin daha mukaddes sayıldığı biliniyor.‘On bir ayın sultanı’ diye adlandırdığımız Ramazan ayı, kandil geceleri veyahut ‘Müslümanların bayramı’ dediğimiz cuma günü bu ay ve günlerden bazıları. Böyle günlerde ibadetlerimize daha fazla özen gösterir, hal ve hareketlerimizde daha dikkatli oluruz. Ancak Safer ayı, diğer gün ve ayların tam aksine halk arasında ‘gökten belaların yağmur gibi yağdığı ay’ olarak tasvir ediliyor. Bu aya özel namaz ve dualar dilden dile dolaşıyor.Belalardan korunmak için sadaka verilmesi öneriliyor.

        5

        SAFER AYI'NIN ÖNEMİ

        Safer ayı hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayıdır ve içinde aşûre günü vardı. Üçüncüsü ise Rebî’ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) dünyayı şereflendirdi. Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes tanındığı biliniyor.

        6

        Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır. Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır."

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        Memura yeni zam teklifi belli oldu
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        İstediği maaş ortaya çıktı!
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Chamberlain hazır kıta! Şenol Güneş'i memnun etti
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Motosiklet aynaları açık olmalı
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        Daha 15 yaşındaydı! Öldüren vantilatör!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Bazı ilaçlar sıcaklık direncini düşürebiliyor
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!