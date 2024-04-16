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        Saffet Sancaklı yeniden MHP'de

        MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin daveti üzerine Bağımsız Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP'ye katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:15 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:15
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        Saffet Sancaklı yeniden MHP'de
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        Bağımsız Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, yeniden MHP'ye katıldı.

        Sancaklı, MHP TBMM Grup Toplantısı öncesi salona gelerek MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasını dinledi.

        Saffet Sancaklı, 9 Aralık 2023 tarihinde sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak partisinden istifa etmişti:

        "Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden, yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nı ve partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle Sayın Genel Başkan'ımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisine ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'e bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."

        Sancaklı'nın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin daveti üzerine MHP'ye döndüğü bildirildi.

        Sancaklı'nın katılmasıyla, MHP'nin sandalye sayısı 50 oldu.

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