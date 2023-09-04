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        Haberler Gündem Safir dizisi Yaman kimdir, nereli? Burak Berkay Akgül kaç yaşında ve hani dizilerde rol aldı?

        Safir'in Yaman'ı Burak Berkay Akgül kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Semih Bağcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Safir dizisinin Yaman'ı Burak Berkay Akgül'ün hayatı gündeme geldi. İlhan Şen, Özge Yağız, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Safir dizisi 4 Eylül Pazartesi akşamı ATV ekranlarında yayınlanıyor. Burcu Över'in senaryosunu kaleme aldığı Safir dizisinde Yaman karakterine hayat veren Burak Berkay Akgül'ün hayatı merak konusu oldu. İşte Burak Berkay Akgül'ün yaşı, memleketi ve rol aldığı diziler hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 16:10 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:10
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        ATV ekranlarının yeni dizisi Safir'in Yaman'ı Burak Berkay Akgül'ün hayatı araştırılmaya başlandı. 4 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Safir dizisinin Yaman'ı; Maria Mustafa, Kahraman Babam, Destan gibi farklı yapımlarda da yer aldı. 1997 yılında dünyaya gelen genç oyuncu İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İşte Safir'in Yaman'ı Burak Berkay Akgül'ün hayatı ve biyografisi...

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        SAFİR'İN YAMAN'I KİMDİR?

        Gülsoy ailesinin ortanca oğludur. Küçük yaşta kaybettiği babasını hiç hatırlamıyordur. Annesi Gülfem'in ise en gözde çocuğu abisi Ateş'tir. Yaman kardeşi Okan'la beraber anneleri için hep ikinci planda kalmıştır. Ateş'in o henüz küçük bir çocukken evden ayrılmasıyla aile içindeki dengeyi korumak için dedesi Ömer'in otoritesine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Annesi tarafından göremediği sevgiyi de beraber büyüdüğü Feraye'de bulmuş ve ona çocukluğundan beri aşkla bağlı kalmıştır. Ailesinden sevgi görmemesine rağmen, sevdikleri için her şeyi göze alabilen, heyecanlı, romantik yeri geldiğinde dünyayı karşısına alabilecek biridir. En büyük hayali Feraye ile evlenip bu zamana kadar yaşayamadığı sevgiyi hem kendine hem de kuracağı aileye vermektir.

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        BURAK BERKAY AKGÜL KİMDİR?

        Burak Berkay Akgül, 1997 yılında doğdu. Akgül, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunu. Akgül daha önce Destan ve Maria ile Mustafa gibi yapımlarda rol aldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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