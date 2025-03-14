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        Haberler Magazin Safiye Soyman'dan Tanyeli'ye: Ne olur bizi üzme - Magazin haberleri

        Safiye Soyman'dan Tanyeli'ye: Ne olur bizi üzme

        Entübe edilen Tanyeli için arkadaşı Safiye Soyman, duygusal bir mesaj yayımladı. Soyman; "Bu mübarek günde inşallah bu entübeden de kurtulursun. Bir mucize olsun... Ne olur bizi üzme, tekrar eski günlere dönelim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 08:09 Güncelleme: 14.03.2025 - 08:09
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        "Ne olur bizi üzme"
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        Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından entübe edilmişti.

        Safiye Soyman, arkadaşının entübe edilmesinin ardından Tanyeli için duygusal bir mesaj yayımladı.

        "BİR MUCİZE OLSUN"

        Tanyeli ile olan fotoğrafını paylaşan Safiye Soyman; "Canım Tanyeli'm sen çok güçlüsün. Bu mübarek günde inşallah bu entübeden de kurtulursun. Bir mucize olsun... Yaşama hep sarıldın... Ne olur bizi üzme, tekrar eski günlere dönelim. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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        #Tanyeli
        #Safiye Soyman
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