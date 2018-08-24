Faik Öztürk, Bypass ameliyatı olduktan sonra Safiye Soyman ile birlikte Bodrum'da sahneye çıktı. Soyman, konserin bir bölümünde hayat arkadaşı Faik Öztürk'e "Gakkoşum nerde kaldın hadi gel, 'Ya Ben Anlatamadum' şarkısını beraber söyleyeceğiz, seni çok özledim” sözleriyle seslendi.

Sahneye çıkan Faik Öztürk, Bypass ameliyatı hakkında “Haziran ayının başında Bypass ameliyatı oldum, on yedi gün hastanede kaldım. Beş kalp damarım tıkanık çıktı. Allah bana ölümü nasip etmedi. Beş gün boyunca neler yaşadım hiç bir şey hatırlamıyorum. Ama yine de sizlere çok belli etmemeye çalıştım. Moralimizi hep yüksek tuttuk ve Allah'a şükürler olsun ki bugün burada sizlerle birlikteyim” sözleriyle bir açıklama yaptı.

Bir grup hayranının 'Geçmiş olsun Faik Ağabey' sözleriyle moral bulan Faik Öztürk, Safiye Soyman'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

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