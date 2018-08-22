Faik Öztürk ameliyat sonrası ilk tatilini Bodrum'da yaptı

Safiye Soyman-Faik Öztürk çifti, Öztürk'ün geçirdiği ameliyat sonrası ilk tatillerini Bodrum'da yaptı. Bir hayli neşeli olduğu gözlenen çift hem eğlendi hem eğlendirdi