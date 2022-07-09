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Safra kesesi kanseri son evre belirtileri! Safra kesesi kanseri 4. evre yaşam süresi nedir?

Adale yapıda oluşan ve armut biçiminde olan safra kesesi karaciğerin de aşağı kısmında yer alır. Bu organda meydana gelen kanser ise safra kesesi kanseridir. Karaciğerin vücutta ürettiği sıvıyı depolamaya yardımcı olan safra kesesinde meydana gelen kanser, yaygın olarak görülen kanser türlerinden biri değildir.

Safra Kesesi Kanseri Son Evre Ölüm Belirtileri - Safra Kesesi Kanseri 4. Evre Yaşam Süresi Nedir?
Safra kesesi kanseri son evre belirtileri
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Safra kesesi kanseri sindirim sisteminde meydana gelen kanser türlerinden biridir. Yaygın olarak görülmeyen safra kesesi kanseri, belirtilerini de ilerleyen evrelerde gösterdiği için sinsice ilerleyen bir kanser olarak bilinir. Safra kesesi kanserinde erken teşhis çok önemlidir. Eğer tanısı erken konulabilirse hayatta kalma süresi daha fazladır. İşte, safra kesesi kanseri hakkına bilinmesi gereken her şey.

Safra Kesesi Kanseri Son Evre Belirtileri

Safra kesesi kanserindeki son evrede hastalık diğer organlara da yayılım göstermektedir. Safra kanallarında ve lenf nodüllerinde tutulum meydana gelir. Bu evrede tedavide de cerrahi işlemler uygulanır. İşte safra kesesi kanseri son evre belirtileri:

  • Sarılık safra kesesindeki son evre belirtisidir.
  • Kişide yemek yeme isteksizliği meydana gelir. Buna bağlı olarak ani bir şekilde kilo kaybı gerçekleşir.
  • Mide bulantısı ve kusma şikayetlerinde artış görülür.
  • Yiyeceklerin kokularına karşı tahammülsüzlük meydana gelir.
  • İdrar rengi koyulaşır. Dışkıda ise beyaz macunumsu bir sıvı görülür.
  • Sindirim sistemi kanseri olduğu için bağışıklık ve sindirim sisteminde sorunlar görülür.
  • Karın bölgesinde dokunulduğunda hissedilen bir kitle görülür.
  • Sebepsiz yüksek ateş ortaya çıkar.

Safra Kesesi Kanseri 4. Evre Yaşam Süresi

Safra kesesi kanseri ile ilgili merak edilen konulardan biri de sağ kalım süresidir. Ancak safra kesesi 4. Evrede tespit edilmişse burada sağ kalım oranı da süresi de çok düşüktür. Safra kesesi kanseri tespiti ile birlikte ilk aşamada ameliyat ile kesede meydana gelen tümörün alınması hedeflenir. Ardından hastanın ağrılarını azaltmaya yardımcı olan ağrı kesici ilaç tedavileri uygulanır. Ancak hastalık diğer organlara da sıçradığı için bazı kişilerde ameliyatla tedavi için geç kalınmış olabilir. Yapılan araştırmalarda ise 4. evrede tanısı konulan hastaların hayatta kalma süresi 1 ila 3 ay arasında değişiklik gösterir. Safra kesesi kanseri hastalarının 5 yıl hayatta kalması ise sadece yüzde 15’lik kesimde görülmektedir.

Safra Kesesi Kanseri Son Evre İyileşir Mi?

Safra kesesi kanseri sessizce ilerleyen bir kanser türüdür. Özellikle son evresinde metastaza uğrayarak diğer organlara da sıçradığı için hayatta kalma şansı oldukça düşüktür. Bu yüzden safra kesesi kanseri son evresinde hastanın iyileşmesi değil, kalan yaşam süresinin daha kaliteli bir şekilde sürdürülmesi amaçlanır. Bu kapsamda son evrede hastanın ağrısının azalması ve hayatına devam edebilmesi için ilaç tedavileri uygulanır.

Safra Kesesi 4. Evre Ne Kadar Bitkisel Tedavi Yolları

Safra kesesi kanseri 4. Evre hastalığın son evresidir. Bu evrede hastanın iyileşme ve sağ kalım oranı çok düşük olduğu için cerrahi yöntemlerin yanı sıra bitkisel tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır. Hastalığın teşhisi ile yaşam ve beslenme düzeninde de değişikliklere gidilir. Alkol ve sigara tüketimine tamamen son verilmesi çok önemlidir. Bunun yanı sıra kişi sağlıksız beslenme düzeninden de uzak durmalıdır. Tüketilen gıdalar ile birlikte hastalığın belirtilerinin azaltılması hedeflenir. İşte safra kesesi kanserinin dördüncü evresinde kullanılan bitkisel tedavi yolları:

  • Hindiba
  • Adaçayı
  • Karaturp
  • Eğir kökü
  • Civanperçemi
  • Devedikeni tohumu çayı
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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