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Sagalassos'un gözdesi: Antoninler Çeşmesi

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Normalleşme süreciyle birlikte 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında 25 bin 911 kişinin geldiği Sagalassos'ta en fazla ilgiyi gören ise Roma imparatorlarının sülalesi Antoninler'in adını taşıyan çeşme oldu

Antoninler Çeşmesi
DHA

Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan ve Büyük İskender'in MÖ 333 yılında ele geçirdiği Sagalassos Antik Kenti, pandemi sürecinde yeni normal hayata geçilmesiyle ziyaretçilerin akınına uğramaya devam ediyor.

DHA'nın haberine göre koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Sagalassos Antik Kenti, 1 Haziran'daki normalleşme sürecine geçişle yeniden açıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne önerilen ve kazı çalışmaları Belçika Leuven Katolik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jeroen Poblome tarafından yapılan Sagalassos Antik Kenti'nde MS 160-180'de inşa edilen Roma imparatorlarının sülalesi Antoninler'in adını taşıyan çeşme, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yer oldu.

Kazı ekibi koronavirüs salgını dolayısıyla Belçika'dan gelemediği için bu yıl Sagalassos'ta kazı yapılamadı.

1 Haziran'daki normalleşme sürecinden sonra Sagalassos'u haziran ayında 3 bin 81, temmuz ayında 8 bin 879 ve ağustos ayında 11 bin 86 olmak üzere toplam 23 bin 46 yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi. Pandemi döneminde yaklaşık 2,5 ay kapalı kalan Sagalassos'u 1 Ocak- 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında ise toplam 25 bin 911 kişi ziyaret etti. Geçen yıl aynı dönemde ise ziyaretçi sayısı ise 62 bin 842 olmuştu.

'GAYET GÜZEL'

Erzurum'dan gelen İsmail Mert, "Sagalassos'a ilk defa geliyorum. Roma döneminde kurulmuş. Tiyatroyu gezdim. Pandemiden dolayı gelememiştik. Gayet güzel. Herkese gelmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

'TARİHİNİ ARAŞTIRMIŞTIK'

Ankara'dan Sagalassos'u görmek için geldiklerini anlatan Emre Atış, "Tarihini araştırmıştık. Daha fazla bilgilendirme yazıları olabilir. Halkı bilinçlendirmek adına buranın o tarihlerde nasıl göründüğüne dair çizimler olabilir. Herkesin araştırıp gelme şansı olmayabilir" diye konuştu.

'BAYILDIM, HARİKA'

Muğla'dan gelen Şerim Öztürk de şunları söyledi:

"Çok beğendim. Çok merak ediyordum. Televizyonda Antoninler çeşmesini görmüştüm. O kadar çok istedim ki buraya gelmeyi. Sağ olsun eşim ve annem sayesinde geldim. Böyle, dağların arasına bu kadar güzel, görkemli kent yapmış olmalarına bayıldım, harika. Muğla'da eski eserlerin bu kadar kıymeti bilinmiyor. Muğla'da her şeyiyle ayakta kalan bu gibi antik kent yok. Herkese tavsiye ediyorum mutlaka gelsin, görsünler. Tekrar tekrar gelirim."

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