Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin korona tablosunu paylaştı

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koca, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin korona tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda illerin koronavirüs bilançosunu paylaştı.


"NORMALLEŞMEK İÇİN DAHA ÇOK EMEK VERMEK GEREKİYOR"

Koca paylaşımında, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 9 bin 205
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 9 bin 205
26 Şubat Koronavirüs tablosu vaka sayısı AÇIKLANDI - Son Dakika corona virüs vaka, vefat, test sayısı
SAĞLIKİşte en güncel Koronavirüs verileri!
Mutasyon yayılıyır! SON DAKİKA: Ülke sayısı resmen açıklandı
SAĞLIKDSÖ Türkiye Temsilcisi, koronavirüste mutasyon ...
"YOL AYRIMI!" Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan son dakika korkutan açıklama
SAĞLIKProf. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Yol ayrımındayız
Dünyada her 3 dakikada bir kadına meme kanseri tanısı konuluyor - Haberler
SAĞLIKDünyada her 3 dakikada bir kadına meme kanseri tanısı ...
UNICEF 85 ülkeye Covid-19 aşısı tedariki için AstraZeneca ile anlaştı
SAĞLIKUNICEF 85 ülkeye Covid-19 aşısı tedariki için anlaştı ...
Mutasyonlu korona virüs belirtileri nelerdir? Vaka sayıları artıyor!
SAĞLIKKorona virüs belirtileri nelerdir?
26 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika Corona virüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKİşte en güncel Koronavirüs verileri
ŞAŞIRTTI! Pandemide o şikayet de 2 kat arttı - Haberler
SAĞLIKPandemide o şikayet de 2 kat arttı
Sağlıklı ve uzun yaşamın sırrı epigenetikte mi yatıyor?
SAĞLIKSağlıklı ve uzun yaşamın sırrı epigenetik mi?