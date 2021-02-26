Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda illerin koronavirüs bilançosunu paylaştı.





— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 26, 2021

"NORMALLEŞMEK İÇİN DAHA ÇOK EMEK VERMEK GEREKİYOR"

Koca paylaşımında, "Geçen haftaya göre vaka sayısı 100.000 nüfusta en çok azalan illerimiz; Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay. En çok artış olan illerimiz ise; Ordu, Giresun, Samsun, Tokat ve Bolu. Normalleşmek için daha çok emek vermek gerekiyor" ifadelerine yer verdi.