Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, 2020 sağlık personeli atama tercihleri için özellikle 2018 KPSS sınavına giren adaylar son dakika açıklamalarına odaklandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GÖZÜ SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020 yılında 32.000 sağlık personeli alımının yapılmasının ardından yeni atamaların ilerleyen günlerde duyurulacağını ifade etti. Bakan Koca'nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle açılan şehir hastanelerine atama gerçekleştirmek ve kendi bünyesinde istihdam ettirmek üzere farklı branşlardan 10 binden fazla sağlık personeli alımı yapacağını açıklamasının ardından, 2018 KPSS ataması bekleyen sağlık çalışanları ise bakanlığın yapacağı duyurulara dikkat kesildi.

ATAMALARI OLMAZSA PUANLARI GEÇERSİZ OLACAK

22 Ekim 2020’de açıklanacak olan KPSS lisans sınavına kadar atamaları gerçekleştirilmeyen 2018 KPSS adaylarının puanları geçersiz olacak. Şehir hastanelerine yapılacak olan atamaların gündeme gelmesinin ardından çeşitli sosyal medya platformlarında haklarını arayan 2018 KPSS adayları, 22 Ekim’de açıklanacak olan KPSS sınavından önce atama beklemekte.