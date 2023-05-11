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Sağlık Bakanı Koca'dan Kızılay açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar'da yaptığı açıklamada, "Bir kişinin bile kan vermesini, bir vatandaşımızın bile kan vermesini, kan ihtiyacı için kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız" dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan Kızılay açıklaması
DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Üsküdar'da gençlerle buluştu.

Koca, Kızılay'ın kan satmasına yönelik soru üzerine, "Kızılay hizmet ediyor. Eyvallah. Bunda hiç şüphe yok. Gerçekten çok çalışan fedakar, cefakar kardeşlerimizin olduğunu biliyoruz. Ve memleketin bütün hastalarının sadece kan sorununu organize etmiş olması bile çok önemli bir ihtiyaç. Ama bazen algılar, olguların önüne geçiyor. Ve biz bu algıya sebep veriyor isek gereğini yapmalıyız.

Bir kişinin bile kan vermesini, bir vatandaşımızın bile kan vermesini, kan ihtiyacı için kan vermesini etkileyebilecek bir algıya sebep olabiliyorsak, biz orada durmamalıyız. Kanaatim bu" diye konuştu.

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