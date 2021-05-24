Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Asamblesi genel kuruluna hitap etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Asamblesi genel kuruluna hitap etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) video konferans yöntemiyle düzenlenen genel kuruluna katılarak, Filistin'de yaşananlara sağlık camiası olarak duyarsız kalınmaması gerektiğini söyledi. Bakan Koca, uzlaşı sağlanması halinde, Pandemi Çerçeve Sözleşmesi de dahil olmak üzere tüm uluslararası girişimlerin yapıcı bir şekilde destekleneceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Asamblesi genel kuruluna hitap etti
Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Asamblesi genel kuruluna hitap etti
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'nün en üst karar alma organı olan Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) İsviçre'nin Cenevre kentinde video konferans yöntemiyle düzenlenen 74'üncü toplantısına katıldı.

Bakan Koca konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19 pandemisi döneminde "Daha sağlıklı, güvenli ve adil bir dünya inşa etmek" teması ile bir araya gelmiş olduğumuz bu Asamble'yi, tarihi ve çok önemli bulduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum.

"FİLİSTİN'DE YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERMEZSEK BU TOPLANTILAR BİR ANLAM TAŞIMAZ"

Her ne kadar insan sağlığını ve sağlık hakkını korumak için mücadeleler versek de son günlerde tüm bu çabaları boşa çıkartan çok acı gelişmeleri de yaşamaktayız. Küresel sağlığı korumak ve inşa etmek adına görevli bu Örgüt'ün Yönetim Kurulu masasında oturup, insan sağlığı üzerine nutuklar atan bir ülkenin, çocukların bile yaşam hakkını gözetmeden, sağlık hizmeti sunan hastaneleri dahi acımasızca hedef alarak insan sağlığına nasıl bir tehdit oluşturduğunu acı bir şekilde müşahede etmekteyiz. Eğer insanlık dışı bu anlayışı görmezden gelir, Filistin'de yaşananlara sağlık camiası olarak gerekli duyarlılığı oluşturmaz, tepkimizi göstermez isek adil ve sağlıklı bir dünya inşa etme fikri hamasetten öte geçemez, bu toplantılar hiçbir anlam taşımaz.

COVID-19 tüm ülkeleri ve sektörleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Pandeminin ekonomi üzerine etkileri göz önünde bulundurulduğunda, sağlık güvenliği ve maişetin devamlılığının aynı madalyonunun iki farklı yüzü olduğu gerçeği ile karşılaşmaktayız.

Bu durum, aldıkları kararlar ve uygulamaları bakımından sağlık politika yapıcılarına sadece insan sağlığı açısından değil; insan yaşamını etkileyen bütün faktörler bakımından tarihi sorumluluklar yüklemektedir. İşte bu gelişmeler, sağlık camiası olarak yıllardır konuştuğumuz sağlık politikalarında bütüncül hükümet yaklaşımı ve tek sağlık uygulamalarını etkin bir şekilde hayata geçirebilmemiz için bize tarihi fırsatlar sunmaktadır.

"PANDEMİ, ULUSLARARASI SİSTEMİN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİ"

İçinde bulunduğumuz pandemi, ilk andan itibaren tedarik zinciri, bilgi paylaşımı, yanıt, veri toplama ve küresel yardımlaşma gibi birçok alanda uluslararası sistemin ne kadar güçlendirilmeye muhtaç olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle uluslararası dayanışma konusunda tüm dünyanın sınıfta kaldığı aşikârdır. Türkiye ise, 158 ülkeye ve 14 uluslararası kuruluşa sağladığı katkılar ile bu süreçte uluslararası dayanışmanın en önemli öncülerinden olmuştur.

Bunun yanı sıra, Pandemilere Hazırlık ve Yanıt Bağımsız Paneli (IPPPR),Bağımsız Gözetim Danışma Komitesi (IOAC) ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü (IHR) Gözden Geçirme Komitesi'nin çalışmalarının çıktıları da dahil olmak üzere tüm verilerin ve öğrenilmiş derslerin ışığında DSÖ'nün güçlendirilmesi ve uluslararası sistemin yeniden şekillendirilmesi konusunda gerekli adımları hızlı ve kararlılıkla atmalıyız. Uzlaşı sağlanması halinde, Pandemi Çerçeve Sözleşmesi de dahil olmak üzere tüm uluslararası girişimleri Türkiye olarak yapıcı bir şekilde destekleyeceğiz.

Teklifimizle ilan edilen 2021 Sağlık Çalışanları Yılı'na ve yürütülen faaliyetlere çok büyük bir önem verdiğimiz gibi çalışmalara da hızla devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarının aşılanmasının önemine ise özel bir vurgu yapmak isterim. Çünkü bu aşılama aynı zamanda sağlık sistemlerinin devamlılığını da sağlamaktadır.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AİLELERİNİ DE AŞILIYORUZ"

Biz de Türkiye'de başarıyla uyguladığımız COVID-19 aşı programımızın ilk aşaması olarak 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık. Ancak, sadece sağlık çalışanlarının aşılanmış olması yeterli değildir. Aynı tehdidi yaşayan sağlık çalışanlarının ailelerinin de önceliklendirilmiş grupta olması gerektiğine inanıyor ve tüm dünyaya bu yönde çağrıda bulunuyorum.

Bu anlayışla, ülkemde tüm sağlık çalışanlarının ailelerinin aşılama çalışmalarının başlatıldığını da sizlerle paylaşmak isterim. Diğer yandan, COVID-19 aşılarına erişimde yaşanan etik ve epidemiyolojik sorunların ve hakkaniyetli erişim konusunda içinde bulunduğumuz tehlikenin de altını çizmek isterim.

Bu konu, fikri mülkiyet hakları, teknoloji transferi, üretim kapasitelerinin artırılması ve dağıtım gibi birçok konuda çözümler üretmemiz gereken uluslararası ilişkilerin en kritik ve acil gündem maddesidir.

İçinde bulunduğumuz bu dönem ve hatta önümüzdeki dönemler de sağlık tehditleri ve bu tehditlerin küresel yansımalarına sahne olacaktır. Başından beri söylediğimiz gibi çözüm, küresel düşünüp, yerelde başarılı uygulamalara bağlıdır. Ancak şunu da atlamamalıyız ki nihai başarı, yereldeki uygulamaların uluslararası uyumuna dayanmaktadır."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DSÖ: Salgında başa dönebiliriz - Haberler
SAĞLIKDSÖ: Salgında başa dönebiliriz
Covid-19'u bir dakikada tespit eden nefes testinin kullanımı onaylandı - Haberler
SAĞLIKCovid'i 1 dakikada tespit eden nefes testinin ...
50 yaş üstü aşı ne zaman olacak? 40 ve 50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?
SAĞLIK50 yaş üstü ne zaman aşılanacak?
Göz damarlarında tıkanıklıK korona belirtisi olabilir
SAĞLIKGöz damarlarında tıkanıklıK korona belirtisi olabilir
BM Genel Sekreterinden korkutan Covid açıklaması! - Haberler
SAĞLIKBM Genel Sekreterinden korkutan Covid açıklaması!
DSÖ Genel Direktörü Covid-19'la mücadelede dünyada hayatını kaybeden sağlık çalışanları sayısını açıkladı
SAĞLIKDSÖ açıkladı! Covid-19'la mücadele eden kaç sağlık ...
Koronayı atlatmak yeterli değil! Bu belirtilere dikkat! - Haberler
SAĞLIKKoronayı atlatmak yeterli değil! Bu belirtilere ...
Tarlada aşılandılar - Haberler
SAĞLIKTarlada aşılandılar
Malezya'da köpekten insana geçebilen koronavirüs türü bulundu
SAĞLIKYeni bir korona türü tespit edildi! Köpekten...
Genç nüfusun obezite oranı arttı
SAĞLIKGenç nüfusun obezite oranı arttı