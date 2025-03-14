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        Haberler Gündem Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı - Güncel haberler

        Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekimlerin sağlık sisteminin övünç kaynağı olduğunu belirterek, hekimler ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 00:32 Güncelleme: 14.03.2025 - 00:32
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        Memişoğlu'ndan Tıp Bayramı mesajı
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hekimlerin sağlık sisteminin övünç kaynağı olduğunu belirterek, hekimler ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

        Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda, hekimliğin bir meslekten öte, adanmışlık hikayesi olduğunu belirtti.

        Hekimlik için, "Gecesini gündüzüne katan, dertlere derman olan, insanlığa iyiliği şiar edinen gönüllerin hikayesi." yorumunda bulunan Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir sanat. Bu eşsiz sanatı toplumumuzun esenliği için icra eden hekimlerimizle gurur duyuyorum. Sizler sağlık sistemimizin övünç kaynağısınız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hekimlerimizin ve hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. İyi ki varsınız."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
        #Tıp Bayramı
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