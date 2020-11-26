Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı balşvurusu ne zaman? ÖSYM sağlık personeli alımı kılavuzu

Sağlık Bakanlığı, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için, 12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığı'na teslim edildiğini duyurdu. 12 bin sağlık personeli ataması nasıl ve ne zaman yapılacak? ÖSYM sağlık personeli alımı kılavuzu yayınlandı mı?

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da yayınladığı açıklamada, "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz." dedi.

12 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMINDA BRANŞLAR BELLİ OLDU

7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/ Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal çalışmacı, Biyolog, Çocuk gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı terapisti, Dil ve Konuşma terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 24, 2020

12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listeler, ÖSYM Başkanlığı'na teslim edildi.

12 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI İÇİN TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak.

Duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel müdürlüğü ve ÖSYM internet sitesi adreslerinden takip edilebilir.