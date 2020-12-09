Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından alınan aksiyonlar çerçevesinde 15 ilaç piyasadan çekildi. Sağlık Bakanlığı tarafından toplatılan 15 mide ilacı ne?

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN GERİ ÇEKİLEN 15 İLAÇ

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi İlaç Kurumu tarafından yayınlanan duyuru şöyle:

"Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından alınan aksiyonlar çerçevesinde, Kurumumuz Bilimsel Komisyonlarınca yapılan değerlendirmelere göre Ranitidin içeren ürünlerin olası riskleri dolayısıyla ekli listede bulunan ürünlerin tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili ruhsat sahibi firmalara duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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