Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edecek. İstihdam kapsamında uzman doktor, doktor, sağlık teknikeri, ebe, hemşire ve diyetisyen branşlarına alım gerçekleşecek. Adaylar sürecin en kritik aşaması olan başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu, başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...
Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için toplam 26 bin 673 sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. Alınacak personellerin, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve hastaneler gibi birçok farklı birimde görevlendirilmesi planlanıyor. Bu istihdamın, sağlık sistemindeki personel ihtiyacını azaltması ve hizmet kalitesini artırması bekleniyor. Başvuru sürecine ilişkin detaylar adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci ne zaman başlayacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte ayrıntılar haberimizde...
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Sağlık Bakanlığı 2026 yılı içinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek.
İstihdam doğrultusunda acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ile yataklı tedavi kurumlarında görev yapmak üzere personeller kadrolara alınacak.
Alımlar ile birlikte, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve saha ile hastane hizmetlerinde personel ihtiyacını karşılamak hedefleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
2025 yılında başvurular Mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da başvuru sürecinin aynı dönemlerde gerçekleşmesi bekleniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak. Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşiyor.
BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
İstihdam kapsamında alınacak 26 bin 673 personelin branş ve kadro dağılımı şu şekilde:
Uzman Doktor: 22 bin 983
Doktor: 3 bin 652
Sağlık Teknikeri: 25
Ebe: 9
Hemşire: 2
Diyetisyen: 1