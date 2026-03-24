Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için toplam 26 bin 673 sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. Alınacak personellerin, acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ve hastaneler gibi birçok farklı birimde görevlendirilmesi planlanıyor. Bu istihdamın, sağlık sistemindeki personel ihtiyacını azaltması ve hizmet kalitesini artırması bekleniyor. Başvuru sürecine ilişkin detaylar adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci ne zaman başlayacak, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte ayrıntılar haberimizde...