Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi ile şartları nelerdir?
Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 kişilik personel alımı, kamuya atanma hedefi olan adayların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Sağlık alanında istihdamı güçlendirmeyi amaçlayan alıma ilişkin kadro dağılımı ve başvuru şartları netleşirken, adaylar şimdi başvuruların hangi tarihte başlayacağını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar...
Bu yıl Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak 26 bin 673 personel alımı için geri sayım başladı. Bakanlığın duyurusunun ardından gözler başvuru takvimine çevrilirken, farklı kadrolarda görev almak isteyen binlerce aday, başvuru sürecine dair ayrıntıları ve resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Detaylar haberimizde...
26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da bekleniler aynı dönemlerde başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.
26 BİN 673 PERSONEL ALIMI ŞARTLAR NELER?
Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak.