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        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru şartları: 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

        Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak?

        Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için karar geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu karar doğrultusunda ise yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartlar ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 22:19 Güncelleme: 12.11.2024 - 22:19
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        Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu bağlamda ÖSYM başvuru kılavuzu da merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı kararı geçtiğimiz süreçte Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Buna göre farklı branşlarda 36 bin sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih kılavuzu ile beraber diğer detaylar da belli oluyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman, hangi branşlarda alım yapılacak, şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2024 başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte kadro ve branş dağılımı bilgisi...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SON DURUM

        Nisan ayında 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

        Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, ŞARTLARI NEDİR?

        Ancak Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların önümüzdeki temmuz ağustos ayında başlaması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

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        İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı şöyle olacak;

        SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALAR NE ZAMAN?

        36 bin sağlık personeli alımının yıl sonuna kadar yapılması bekleniyor. Başvuru sürecinin ardından yerleştirme işlemi gerçekleşecek. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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