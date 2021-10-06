Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık EVLENECEKLER DİKKAT! Sağlık Bakanlığı evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapacak - Haberler
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapacak

Sağlık Bakanlığınca 81 ilde, evlilik öncesindeki çiftlere ücretsiz Spinal Müsküler Atrofi (SMA) taraması yapılacak

EVLENECEKLER DİKKAT! Sağlık Bakanlığı evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması yapacak - Haberler
AA

Bakanlık tarafından ülke genelinde "Evlilik Öncesi Ulusal SMA Taşıyıcı Tarama Programı" başlatılacak. Program kapsamında, 81 ilde evlenecek çiftler, ücretsiz SMA taraması yaptırabilecek.

Program kapsamında kullanılacak 800 bin tarama kiti alımı için Bakanlık tarafından düzenlenen ihaleye 8 Ekim saat 11.00'e kadar teklif toplanacak.

İhale sürecinin ardından uygulamanın hızlıca hayata geçirilmesi planlanıyor.

Hedef hastalıklı doğumların önüne geçmek
SMA genetik geçişli bir hastalık olduğundan, tarama programıyla taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde belirlenmesi amaçlanıyor.

Böylece, ailelere bebeğin hasta doğabileceği anlatılarak doğum öncesinde tedbir alınması sağlanacak. Bebeğin SMA'lı doğmasının önlenmesi için isteyen çiftler, tüp bebek uygulamasına yönlendirilecek.

Türkiye'de her yıl ortalama 170 SMA'lı bebek dünyaya geliyor. Uygulama, bunun önlenmesi için büyük önem taşıyor.

SMA NEDİR?

Sinir hücrelerini etkileyen, kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA, nadir görülüyor. Hastalık, omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetlerin işleyişini bozuyor.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DİKKAT! Uzmanlardan gebelere çok kritik uyarı: Covid-19 Delta varyantı hamileleri ağır etkiliyor! - Haberler
SAĞLIK O gruba çok kritik uyarı! Covid'in seyri kötüleşiyor
Serebral palsi tanısı için 'genetik test yaptırın' uyarısı - Haberler
SAĞLIK Serebral palsi tanısı için 'genetik test yaptırın' ...
Dünyanın yaşayan en uzun insanı Sultan Kösen: Bana 5 doz aşı yapılmasını istedim - Haberler
SAĞLIK Dünyanın yaşayan en uzun insanından aşı itirafı!
TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları Trabzon'da da yürütülecek - Haberler
SAĞLIK TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları Trabzon'da da ...
Son dakika haberi Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
SAĞLIK Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
Ağrılı kadınlar ücretsiz pilates eğitimi alıp iş yeri açabilecek
SAĞLIK Ağrılı kadınlar ücretsiz pilates eğitimi alıp iş yeri ...
Prof. Dr. Bilge: Dünyayı bu yıl daha kötü bir grip mevsimi bekliyor
SAĞLIK "Dünyayı bu yıl daha kötüsü bekliyor"
Korona vaka sayısı - 6 Ekim: Korona pozitif vaka sayısı 30 bin sınırına ulaştı
SAĞLIK Vaka sayısı 30 bin sınırına dayandı!
ÜÇÜNCÜ DOZ OLACAK MI? Son dakika: Avrupa İlaç Ajansı'ndan 3'üncü doz açıklaması! - VİDEO HABER
SAĞLIK Avrupa İlaç Ajansı'ndan 3'üncü doz açıklaması!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Mavi il sayımız 23’e ulaştı
SAĞLIK Mavi il sayısı 23'e ulaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.