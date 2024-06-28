Sağlık Bakanlığı iller arası tayin ne zaman? Haziran ayı Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Sağlık Bakanlığı Haziran dönemi iller arası tayin başvurusu merak ediliyor. Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren tayin yerleştirme başvuru kılavuzu yayınlandı. 26 Haziran'da başlayan Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu EKİP sistemi üzerinden tamamlanacak. Peki Sağlık Bakanlığı iller arası tayin ne zaman? Haziran ayı 2024 Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Sağlık Bakanlığı iller arası isteğe bağlı tayin başvuruları belli oldu. 1 Temmuz 2024 Tarihi Saat 18.00'e kadar EKİP sistemi üzerinden alınacak. İşte Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru detayları
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Haziran dönemi iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları başladı. Tercih başvuruları 1 Temmuz 2024 Tarihi Saat 18.00'e kadar EKİP sistemi üzerinden alınacak.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular; takvim çerçevesinde https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir. Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır. 2. birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır.
Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir. Ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyecektir. Yasal mazeretlerinin sona ermesine müteakip 10 (on) gün içerisinde ayrılışları sağlanacaktır.
1- Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde son atanma tarihinden itibaren fiilen en az2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.
2 - Devlet Hizmeti Yükümlüsü (DHY) olarak atanan personel için DHY’ sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.
3 - a) Bu kuraya müracaat edecek personel yalnızca iller arası tercih yapabilecektir.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Yayımlanan takvime göre Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası 26 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek. Kura yeri ve saati daha sonra https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek.
Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/)