Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'na 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Sözleşmeli personel için tercih süreci tamamlandı. Şimdi sırada işçi alımı var. Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı 2025 başvurusu İŞKUR üzerinden yapılacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı ve kadro dağılımı için araştırmalar hız kazandı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 sürekli işçi alımı hakkında detaylar.
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYOR
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alınacak. Bakanlık bünyesine ayrıca 2 bin 753 sürekli işçi alımı yapılacak.
Konu ile ilgili açıklama Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi.
BAKAN MEMİŞOĞLU’NDAN ALIMA İLİŞKİN PAYLAŞIM
Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'na 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.
Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS-2025/5 tercih kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.
Kılavuz doğrultusunda tercihler 29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında alındı.
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2025/5 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 753 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanlığı 2.753 sürekli işçi alımı için ilan, yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden ya da İŞKUR üzerinden yayımlanacak.
İlanın yayımlanmasıyla birlikte işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar belli olacak.
İlanın Ekim ayı içinde yayımlanması bekleniyor. Bu sebeple adayların, Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR'un resmi internet sitelerini takip etmeleri gerekiyor.
İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?
Başvurular, İŞKUR internet üzerinden gerçekleşecek. Ancak Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alımı başvuru ekranı henüz açılmadı.
İlanın yayımlanmasıyle birlikte başvuru ekranının erişime açılması bekleniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları henüz belli olmadı ancak daha önceki alımlarda şartlar şu şekildeydi;
1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.trinternet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.
Noter kurası sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. ŞAHSEN BAŞVURU ALINMAYACAKTIR.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Kadro ve branş dağılımı, İŞKUR resmi internet adresi üzerinden veya Sağlık Bakanlığı'nın https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Mayıs ayında yapılan 3 bin 658 sürekli işçi alımında kadro ve branş dağılımı şöyleydi:
"3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı"