Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuruları 15 Mart itibarıyla başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile birlikte Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı ile ilgili başvuru şartları belli oldu, ÖSYM başvuru kılavuzu yayımlandı.

Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 10 bin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Sağlık Bakanlığı başvurular ile ilgili detayları da duyurdu. İşte merak edilenler...