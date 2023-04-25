ATAMA İŞLEMLERİNİN YAPILMAYACAĞI DURUMLAR

İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir.

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar;

Süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar;

Ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç);

Atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar;

Göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar;

İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecek.