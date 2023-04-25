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Sağlık Bakanlığı kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor! İşte Kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi ve saati belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuruları 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden alındı. Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilecek 10 bin 900 işçi alımı kura çekilişi 25 - 26 Nisan günlerinde Ankara'da yapılacak. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçlarına göre asil ve yedek nihai isim listeleri belirlenecek. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve canlı yayın linki...

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  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 25 Nisan Salı günü saat 09:00 itibarıyla başlıyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi farklı branşlarda toplam 10 bin 900 işçi için gerçekleştirilecek olan Sağlık Bakanlığı kura çekimi 26 Nisan Çarşamba günü de devam edecek. İŞKUR üzerinden alınan başvurular çekilişin ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden yapılacak. Asil ve yedek nihai isim listesi Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi https://yhgm.saglik.gov.tr üzerinden yayınlanacak. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları isim listesi...
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

    SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI ALINDI!

    Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    İlan doğrultusunda adaylar başvuru işlemlerini 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURALARI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda sabah saat 09:00’da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00’de sona erecek.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

    SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

    SAĞLIK BAKANLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

    ATAMA İŞLEMLERİNİN YAPILMAYACAĞI DURUMLAR

    İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir.

    Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

    Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

    Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar;

    Süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar;

    Ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç);

    Atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar;

    Göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar;

     

    İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecek.
  • SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI 2023 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

    4 bin 958 temizlik görevlisi

    3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

    747 klinik destek elemanı (hastane)

    520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

    279 elektrikçi

    195 inşaat boyacısı

    130 marangoz

    277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

    258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

    150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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