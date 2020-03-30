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Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020: Geri sayım başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Onbinlerce sağlıkçı Sağlık Bakanlığı kadrosunda yer almak istiyor. Peki, 2020 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Şeklindeki sorular milyonlarca sağlık çalışanı tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde KPSS puanına göre 18 bin personeli kadrolarına dahil edeceklerinin bilgisini verdi. Ayrıca hastanelere 14 bin sürekli işçi alımı da yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden yapılacak.

Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.
Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

11.000’i Hemşire, 1.600’ü Ebe ve 4.687’si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz.

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