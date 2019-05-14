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Sağlık Bakanlığı personel alımı mülakat olacak mı? 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı mülakat sınavı olacak mı? Şeklindeki soru milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı personel alımı mülakat sınavı olacak mı, olmayacak mı? Merak konusu oldu. 2019 yılında 29 bin 689 personel alımı için başvuruda bulunan vatandaşlar alımların ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. Atama bekleyen binlerce sağlık mezununun ilk tercihlerinin Haziran ayıında alınacağı belirtiliyor. İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI MÜLAKAT SINAVI OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı, 29 bin 689 personel alımının mülakatsız olarak yapılacağını duyurmuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıllarda yapılan personel elımlarında Mayıs ayına kadar tercihler yapılmış ve atamalar gerçekleşmişti. Ancak 2019 yılında Sağlık Bakanlığı personel alımlarına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş, 30 bini aşkın atama için ilk tercihlerin Haziran ayında yapılacağını işaret etti. Bakan Yardımcısı ise ilk tercihlerin Haziran ayında alınacağını ifade ederek, 30 bini aşkın alımda en fazla sayının ilk tercihlerde atanacağını aktardı. Yapılacak alımlarda ise KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak ve adaylar mülakata alınmayacak.

 

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