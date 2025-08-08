Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 18 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kadro dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu süreçle ilgili yaptığı açıklamalarda ikinci aşama alımların planlaması ve takvimi hakkında bilgiler vermişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar