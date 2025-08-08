Habertürk
Habertürk
        Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 18 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kadro dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı 2025 yılı ikinci etap kapsamında 18 bin personel alımı yapacak. İlk etapta 36 bin sözleşmeli personel istihdamı tamamlanırken gözler ikinci etap alımlarına çevrildi. Mayıs ayında yapılan 15.342 personel alımında kadro ve branş dağılımında büro personeli, çocuk gelişimci, diyetisyen, ebe, fizyoterapist gibi ünvanlar yer aldı. Adaylar, ikinci aşamadaki alım takviminin ne zaman duyurulacağını merakla beklerken, gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 18 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kadro dağılımı nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 09:52 Güncelleme: 08.08.2025 - 09:52
        1

        Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu süreçle ilgili yaptığı açıklamalarda ikinci aşama alımların planlaması ve takvimi hakkında bilgiler vermişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.

        3

        SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.

        Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;

        Biyolog: 10

        Büro Personeli: 215

        Çocuk Gelişimcisi: 75

        Destek Personeli: 15

        Dil ve Konuşma Terapisti: 44

        Diyetisyen: 74

        Ebe: 1.280

        Fizyoterapist: 121

        Gerontolog: 6

        Hemşire: 7.597

        İş ve Uğraşı Terapisti: 27

        Odyolog: 17

        Perfüzyonist: 25

        Psikolog: 30

        Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

        Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

        Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

        Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

        Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

        Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

        Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

        Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

        Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132

        Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

        Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

        Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

        Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

        Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

        Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

        Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

        Sosyal Çalışmacı: 67

        Tekniker: 235

        Teknisyen: 273

        Sürekli işçi: 3.658

        4

        SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        Yılın ikinci alımında branş dağılımı, başvuru şartları ve diğer detaylar yayınlanacak 2025/5 tercih kılavuzuyla belli olacak. Sağlık bakanlığı personel alımı için henüz bir kılavuz yayımlanmadı.

