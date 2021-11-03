Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık personeli ihtiyacı iyice arttı. Mesleğini icra etmek isteyen sağlık fakültesi mezunları Sağlık Bakanlığı personel alımı için açıklama bekliyor. Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanlığı atamaları konusunda açıklamalarda bulundu. İşte konuya ilişkin detaylar...

BAKAN KOCA'DAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrasında Sağlık Bakanlığı atama sürecine dair konuştu: ''Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet, kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar.''