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Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 40 bin personel alımı
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Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021: Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman? Bakan Koca açıkladı

Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık personeli ihtiyacı arttı. Mesleğini icra etmek isteyen sağlık fakültesi mezunları Sağlık Bakanlığı personel alımı için açıklama bekliyor. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı atamaları konusunda açıklamalarda bulundu. İşte konuya ilişkin detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 40 bin personel alımı

Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında eksik kadrolara yapılacak olan atamalar için bekleyiş devam ederken Bakan Koca yeni atamaların yapılacağı sinyalini verdi. İşte konuya ilişkin detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdası yapılmıştır. 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM’ye gönderildi" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verilmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır."

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