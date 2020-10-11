Sağlık Bakanlığı personel alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM'nin KPSS Sağlık Bakanlığı personel atama tercih kılavuzunu önümüzdeki günlerde yayımlaması bekleniyor. İşte, 2020 sağlık personeli atamalar ile ilgili detaylar...

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samsun'da gerçekleştirdiği toplantıların ardından koronavirüs ile mücadelede gelinen son durumu anlattı. Bakan Koca, canlı yayında yaptığı açıklamada personel alımıyla ilgili müjdeli haberi verdi.

Sağlık personeli atamalarıyla ilgili son gelişmelerin neler olduğu yönündeki soru üzerine Bakan Koca, özellikle bu dönemde açılan ve açılacak hastaneler bulunduğunu söyledi.

Bu çerçevede çalışma yapıldığını, bir iki hafta içinde alınabilecek personelin ne kadar olacağı, sayıları ve ne zaman alınmasıyla ilgili detaylı açıklama yapılabileceğini aktaran Koca, "Bu, çok uzak değil. Önümüzdeki haftalar, hem sayı hem hangi alanlarda bu alımın yapılacağını zaten söylemiş olacağız ve ilan etmiş olacağız. Bu yıl alım için çıkmış olacağız." diye konuştu.

Bakan Koca daha önce yaptığı açıklamada sağlık personeli alımlarıyla ilgili şunları söylemişti; "Atamayla ilgili ihtiyaç durumuna göre baştan 4 ay önce bir atama dönemi yaşamıştık. Ama önümüzdeki dönemde devreye girecek hastanelerimiz olacak. Konya açıldı, yakın zamanda açılışı yapılmış olacak. İstanbul'da benzer şekilde Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi bu hafta sonu açılmış olacak. Seyrantepe benzer şekilde yakın zamanda açılmış olacak. Hastanelerin devreye girmesiyle birlikte bu anlamda alım söz konusu olacak."

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru şartları henüz belli olmadı ancak daha önce personel alımında açıklanan şartlar şu şekildeydi;

ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, yayımlanacak kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.