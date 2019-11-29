Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Dr. Fahrettin Koca, "17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdası Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı. Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen açıyoruz" dedi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadrolarda olacak? Ayrıntılar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Dr. Fahrettin Koca, "Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı Aralık ve Şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız.

7 bin 525’i hemşire, 2 bin 182’si ebe ve 6 bin 951’i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız.

Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM’nin(http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebilir.

Atamaların sağlık camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.