        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON GELİŞMELER: 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, başvuru şartları neler?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı son gelişmeler: 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru tarihi ne zaman?

        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı kapsamında toplam 26 bin 673 personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesini hedefleyen bu kapsamlı istihdam planıyla, farklı branşlarda çok sayıda personelin göreve başlaması bekleniyor. Alım sürecine ilişkin detaylar merak edilirken, başvuru tarihleri ile branş ve kontenjan dağılımına dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 21 Nisan 2026 - 15:56
        Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı için toplam 26 bin 673 personel alımı yapacak. Bu kapsamda göreve başlayacak sözleşmeli sağlık personelinin acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri başta olmak üzere farklı birimlerde istihdam edilmesi planlanıyor. Sağlık altyapısını güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapılacak alıma ilişkin başvuru takvimi ve kadro dağılımı ise adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, başvurular ne zaman başlayacak, başvuru şartları belli oldu mu? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

        SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ ALIMINDA SON DURUM

        Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek. Yapılacak alımlar kapsamında personellerin kamu hastaneleri ile çeşitli sağlık kuruluşlarında görevlendirilmesi planlanıyor.

        Sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesi için farklı branşlarda çok sayıda personel istihdam edilerek, sağlık kurumlarındaki ihtiyaçların karşılanması ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

        BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılında gerçekleştireceği 26 bin 673 personel alımı kapsamında başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Önceki yıllardaki alım takvimlerine bakıldığında başvuruların Nisan-Mayıs ayında başlaması bekleniyor.

        BAŞVURULAR NEREDEN ALINACAK?

        Personel alımına başvuruların, yayımlanacak kılavuzun ardından ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılması bekleniyor. Yerleştirmelerde çoğu kadro için KPSS puanı esas alınacağı, bazı doktor kadrolarında ise kura yöntemi uygulanacağı tahmin ediliyor.

        BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımı şöyle:

        Uzman Doktor: 22 bin 983

        Doktor: 3 bin 652

        Sağlık Teknikeri: 25

        Ebe: 9

        Hemşire: 2

        Diyetisyen: 1

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
