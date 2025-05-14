Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı! KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı tercih yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları için geri sayımı sona ermiş oldu. ÖSYM KPSS 2025/4 tercih (yerleştirme) işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştiriliyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları nasıl sorgulanır?