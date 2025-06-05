Sağlık Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'nda beslenme uyarısı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda yeterli ve dengeli beslenme davranışının sürdürülmesinin, kronik hastalığı olan kişiler kadar sağlıklı kişiler için de önem taşıdığı vurgulanıyor ve yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne, besin gruplarının dengeli tüketilmesine özen gösterilmesi gerekiyor.

Bayramda, kırmızı etle birlikte tatlı ve hamur işlerinin de tüketim miktarı ve sıklığı arttığından özellikle kalp-damar, mide, obezite, hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalığı bulunanların beslenmelerine daha fazla dikkat etmeleri öneriliyor.

Kırmızı ette doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek olduğundan kronik hastalığı bulunanların yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeleri isteniyor.

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BAYRAM SABAHI MUTLAKA KAHVALTI YAPILMALI

Bayram sabahında kahvaltı öğününün atlanmaması, öğünlerde sebze, meyve, süt ve süt ürünleriyle ekmek ve tahıl gruplarından besinlerin dengeli şekilde tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Etteki demirin vücut tarafından emiliminin sağlanabilmesi için C vitamininden zengin sebze, meyve, salata tüketilmesi önem taşıyor. Gün içinde yeterli miktarda su içilmesi, en az 30 dakikalık yürüyüşler yapılması da kilo kontrolünü sağlayabilmeye yardımcı oluyor.