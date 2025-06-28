Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde yalnızca tedavi edici değil, aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetlerinin de etkin şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Yaz aylarında da vatandaşların sağlığını koruma noktasında ilgili birimlerle birlikte çalışmaları devam ettirdiklerini ifade eden Demirkol, "Plajlarımızda, göl ve deniz kıyılarında toplamda 35 ilde 1700'e yakın izlem noktasından örnekler alıyoruz. Göllerimizde ve denizlerimizde vatandaşlarımızın bu suların kalitelerini anında görmesini sağlıyoruz. Bu yerlerden almış olduğumuz numuneleri tüm Türkiye'de halk sağlığı laboratuvarlarımızda ayrıntılı bir şekilde mikrobiyolojik açıdan analiz ediyoruz" dedi.

REKLAM

YILDA YAKLAŞIK 20 BİN SU ÖRNEĞİ TOPLANIYOR

Demirkol, yılda yaklaşık 20 bin su örneği toplandığını ve numunelerin sonuçlarının değerlendirildikten sonra sisteme yansıtıldığını belirterek, şu bilgileri paylaştı: "Tatile çıkmak isteyen vatandaşlarımız 'yuzme.saglik.gov.tr' adresinden buradaki tüm plajlarla ilgili bilgilere ulaşabiliyor. Bu sitemizde plajın özelliklerini filtreleyebilecekleri bir butonu da eklemiş olduk. Bu siteden, plajın kum ya da çakıl olup olmadığı, konumu, derinliği, sahil uzunluğu, engelli erişimi, otopark durumu, kamp alanı olup olmadığı gibi birçok bilgiye ulaşılabiliyor. Aynı zamanda mükemmel, iyi orta ve kötü sınıflandırması içerisinde bu almış olduğumuz numunelerin birebir sonuçlarını tüm şeffaflığıyla yıllara göre görülebiliyor. En yakın sağlık kuruluşu, hangi aile sağlık merkezine veya hastaneye yakın olduğu ayrıca balıkçılığa uygun olup olmadığı bilgisi de yer alıyor."