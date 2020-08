Sağlık çalışanlarına saygı duvarı

Kendisini Bruce Wayne'e (Batman) yakınlaştıran ve uzun süre kimliğini gizleyen gündüzleri 'beyaz yakalı' olarak bir şirkette çalışan geceleri ise İstanbul sokaklarını boyayan 'sokak sanatçısı' No More Lies, son eseriyle Corona günlerinde sağlık çalışanlarının olağanüstü emeğine dikkat çekerek bir tür saygı duruşunda bulunuyor.

No More Lies'ın Beşiktaş Belediyesi ve DYO Boyaları ile birlikte gerçekleştirdiği çalışması bugünlerde Beşiktaş Portakal Yokuşu’nda yoldan gelip geçenleri selamlıyor. Sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ifade etmek için bu duvar resmini yapan sanatçı, sağlık ekiplerinin büyük bir özveri ile sergiledikleri emeklerine dikkat çekmiş. Kurtuluş savaşındaki Türk halkının başarısının altındaki tüm değerleri ve Atatürk’ün “Beni Türk doktorlarına emanet edin” cümlesinin ne kadar gerçek olduğuna dikkat çeken sanatçı, çalışmasında; her yanımızı saran dumanlaşmış korona kaosunun içinden ışık gibi çıkan kahraman sağlık çalışanlarımızı resmetmiş.

Yaklaşık 4 ay tasarım üzerinde çalıştıktan sonra sağlık çalışanlarının ne kadar zor bir sürecin içinde olduğunu düşünen sanatçı çalışmada sağlık görevlilerinin duyarlılıklarını, hassasiyetlerini dile getirmiş: "Beş günde çalışmayı tamamlamak için sabah 06.30 ile akşam 21.00’a kadar çalışmam gerekti ve neredeyse hiç batmayan güneş öğlen iki üç saat ara vermeme neden oluyordu. Bu zorlayıcı süreçte sürekli korona acil servisi ve orada maskeler, gözlükler altında çalışanları düşündüm ve onlara bir bayram hediyesi sunmak için hızımı hiç kesmedim."

İlk figürleri duvara yerleştirdiğinde “Çizdiğimiz sağlık çalışanlarından hiç biri kadın değil mi” diye sorulduğunu belirten sanatçı, "Özellikle gündemin İstanbul Sözleşmesi ile kaynıyor olması bize de yansımıştı. Gelen eleştirileri dikkate alarak aslında kadın olarak çizdiğim bir sağlık çalışanını daha da belirgin hale getirdim..." diyor.

"Sokakta sanat üretmek, ilgili ilgisiz o alandaki herkese temas etmektir diyen No More Lies, sokak sanatçılarının özgün stilleri ile birbirlerinden ayrıldığını belirtiyor. Tüm sanatçılar içinde en açık sanat üreten kişilerin sokak sanatçıları olduğunu ifade eden No More Lies, böylece sanatın herkes için ulaşılabilir olduğunu söylüyor.

15-16 yıl önce ilk Amerika seyahatinde duvar resmiyle karşılaştığının ifade eden sanatçı bu durumdan çok etkilendiğini, hep kafasının arkasında ‘’Neden ben de yapmıyorum? ‘’sorusunu taşıdığını, anlatıyor. 2008 yılı yapımı “Beautiful Loosers” filmini izleyene kadar bu soruyu hep bastırdığını söyleyen sanatçı belgeselin kendisini çok etkilediğini ve kendini ifade edeceği alanın sokak sanatı olduğundan emin olduğunu dile getiriyor: "Herhangi bir sanat dalına başlamak istediğinizde en azından bir kursa gidip bir iki teknik öğrenip sonrasında kendi ayaklarınızın üzerinde tarzınızı oluşturmaya, tekniğinizi geliştirmeye başlarsınız. Grafiti ve Streetart’ta ise sokağa çıkarsınız ve yaptıklarınızdan öğrenerek gelişirsiniz!"

Wheatpaste, stencil, spray boya gibi teknikleri, kullanarak ilk işini Galata’dan Bankalar Caddesi’ne inen yol üzerinde yaptığını söyleyen No More Lies, buraya üzerindeki çizgiler derisinin soyulmasından oluşmuş bir Zebra Stencil’i yapmış.

Streetart'ın kalıcılığı uzun olmayan bir alan olduğunu da söyleyen sanatçının İstanbul dışında Ankara, Antakya, Avanos, Çanakkale, Rize, New York, Paris, Berlin, Londra, İsviçre Alpleri’de de çalışmaları bulunuyor.