Sağlık harcamaları 141 milyar liraya yaklaştı

Türkiye'de sağlık harcamaları geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artarak 119 milyar 756 milyon liradan 140 milyar 647 milyon liraya yükseldi.

AA'nın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sağlık harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,4 arttı ve 119 milyar 756 milyon liradan 140 milyar 647 milyon liraya çıktı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı yüzde 93,1 oldu. Söz konusu oran 2016'da yüzde 94 olarak hesaplanmıştı.

Kişi başı sağlık harcaması, 2016'da bin 511 lira iken geçen yıl yüzde 15,9 artarak bin 751 liraya yükseldi.

Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yıl yüzde 4,5 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise yüzde 3,5 olarak hesaplandı.

Hane halkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2017'de yüzde 22,7 artarak 24 milyar 4 milyon liraya ulaştı. Hane halkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, geçen yıl yüzde 17,1 olarak kayıtlara geçti.

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2016'da yüzde 78,5 iken 2017'de yüzde 78 oldu.

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