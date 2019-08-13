Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya sağlık turistinin harcamasının 2 bin doların üzerinde olduğunu söyledi. Bağlıkaya "Geçen yıl Türkiye'ye sağlık ve tedavi amacıyla gelen 551 bin 748 ziyaretçi, kişi başı ortalama 2 bin 13 dolar seviyesinde harcama gerçekleştirdi" dedi.

EN ÇOK TURİST AZERBAYCAN'DAN

Türkiye'ye sağlık turizmi kapsamında en çok turistin Azerbaycan, Almanya, İngiltere, Gürcistan ve İran'dan geldiğini belirten Bağlıkaya "Edindiğimiz bilgilere göre kadınlar özellikle bölgesel yağ alma operasyonları diye tabir edilen liposuction, burun estetiği, farklı estetik ameliyatları için taleplerle geliyor. Erkeklerde ise saç ekimi ön plana çıkıyor" diye konuştu.