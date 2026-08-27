Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Almanya'da Frankfurt Havalimanında çalışan 2 kişi sıtma nedeniyle öldü

        Almanya'da Frankfurt Havalimanında çalışan 2 kişi sıtma nedeniyle öldü

        Almanya'da Frankfurt Havalimanı'nda çalışan 2 kişinin sıtma nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 14:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Uçakla gelen sivrisinekler iki can aldı

        Alman Haber Ajansının (DPA) Frankfurt Sağlık Dairesine dayandırdığı haberde, Frankfurt Havalimanı'nda çalışan 6 kişinin sıtmaya yakalandığı belirtildi.

        Bu kişilerin, sıtmanın "Malaria tropica" adı verilen en tehlikeli türüne yakalandığı aktarılan haberde, bir çalışanın temmuzda hayatını kaybettiği ancak ölüm nedeninin daha sonra tespit edildiği, ikinci çalışanın ise ağustosta yaşamını yitirdiği ifade edildi.

        Hastalığın bulaştığı diğer 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşılan haberde, yetkililerin, hastalığın sıtma görülen bir bölgeden muhtemelen uçakla Almanya'ya gelen sivrisineklerden bulaşmış olabileceğini düşündüğü kaydedildi.

        REKLAM

        Havalimanında sivrisinek tuzaklarının kurulduğu belirtilirken, yakalanan sivrisineklerin laboratuvarda incelendiğinin altı çizildi.

        Frankfurt Sağlık Dairesi Müdürü Peter Tinnemann, hastalığın insandan insana yayılma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Frankfurt Sağlık Dairesi
        #Frankfurt Havalimanı
        #haberler
        #sıtma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        KKM bitti
        KKM bitti
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        Beşiktaş, Fabio Miretti'yi duyurdu!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Yağmur geliyor, sıcaklıklar düşüyor
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        Villaya sahte polis baskını kamerada!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        İngiltere'ye döndüler
        İngiltere'ye döndüler
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi