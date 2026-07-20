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        Haberler Sağlık Anne ve Çocuk Doğal yolla gebelik sonucu tek yumurta dördüzleri dünyaya geldi

        Doğal yolla gebelik sonucu tek yumurta dördüzleri dünyaya geldi

        Avustralya'nın Queensland eyaletinde, Jenitar Na'amoana'nın doğal yollarla gebelik sonucu tek yumurta dördüzleri dünyaya getirdiği ve bunun son derece nadir görülen bir durum olduğu ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 22:45 Güncelleme:
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        Doğal yolla tek yumurta dördüzleri dünyaya geldi

        ABC News'ün haberine göre, Queensland'in Brisbane kentinde 34 yaşındaki Jenitar Na'amoana, 14 Temmuz'da dördüz bebeklerini dünyaya getirdi.

        Na'amoana'nın doktoru Alexa Bendall, yaptığı açıklamada, toplamda 8 çocuk annesi Na'amoana'nın "monozigotik dördüz" hamileliğinin "çok riskli ve son derece nadir" olduğunu ve bebeklerinin 28 hafta ve 4 günlükken doğduğunu aktardı.

        Bendall, döllenmiş tek yumurtanın gelişim aşamasında 4 ayrı embriyoya bölünmesiyle oluşan monozigotik dördüz hamileliğin "tahminen 15 milyon hamilelikte bir görüldüğünü" belirterek, "(Dördüzlerin) aynı plasentayı paylaşması da duyulmamış bir durum." dedi.

        Bu durumun daha önce Avustralya'da görülmediğini düşündüğünü vurgulayan Bendall, bebeklerin sağlıklı olduğunu, ancak bir süre hastanede kalacaklarını kaydetti.

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