DSÖ: Dünyada her 4 kişiden 1i güvenli içme suyuna erişemiyor

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Güvenli suyun sağlığın temeli olduğunu belirten Ghebreyesus, "Buna rağmen dünyada her 4 kişiden 1'i hala güvenli içme suyuna erişemiyor." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, herkesin ve her yerin sağlığını, onurunu ve sahip olduğu fırsatları iyileştirmeye yardımcı olmak için birlikte çalışma çağrısında bulundu.