DSÖ: Dünyada her 4 kişiden 1i güvenli içme suyuna erişemiyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyada her 4 kişiden 1'inin güvenli içme suyuna erişemediğini bildirdi
Giriş: 11 Eylül 2026 - 16:18 Güncelleme:
Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.
Güvenli suyun sağlığın temeli olduğunu belirten Ghebreyesus, "Buna rağmen dünyada her 4 kişiden 1'i hala güvenli içme suyuna erişemiyor." ifadesini kullandı.
Ghebreyesus, herkesin ve her yerin sağlığını, onurunu ve sahip olduğu fırsatları iyileştirmeye yardımcı olmak için birlikte çalışma çağrısında bulundu.
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