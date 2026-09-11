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        Haberler Sağlık DSÖ: Dünyada her 4 kişiden 1i güvenli içme suyuna erişemiyor

        DSÖ: Dünyada her 4 kişiden 1i güvenli içme suyuna erişemiyor

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyada her 4 kişiden 1'inin güvenli içme suyuna erişemediğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 16:18 Güncelleme:
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        DSÖ: Dünyada her 4 kişiden 1'i güvenli içme suyuna erişemiyor

        Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

        Güvenli suyun sağlığın temeli olduğunu belirten Ghebreyesus, "Buna rağmen dünyada her 4 kişiden 1'i hala güvenli içme suyuna erişemiyor." ifadesini kullandı.

        Ghebreyesus, herkesin ve her yerin sağlığını, onurunu ve sahip olduğu fırsatları iyileştirmeye yardımcı olmak için birlikte çalışma çağrısında bulundu.

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        #DSÖ
        #Tedros Adhanom Ghebreyesus
        #temiz su
        #güvenli içme suyu
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